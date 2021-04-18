Son dakika haberi! Polis gibi davranarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... İstanbul'da polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin sahte polis kimlikleriyle girdikleri evlerdeki kişilere "terör örgütü listesinde adınız var" diyerek arama yaptıkları ikametlerinden bazı eşyaları aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada bu yöntemle durdurdukları bazı araçlardaki kişilere kimlik kontrolü yaptıkları ve kimlikleri geri vermek için para aldıkları belirtilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Davut M. (34), Javad J. (31), Nadir H. (34), Sara C. (27), Nergiz H. (49) ve Yasin H, (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin bu yöntemle 10 farklı olayda yaklaşık 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar