İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü
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Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, İstanbul, Polis, Dünya

İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü

İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.

08.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:31
İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü

İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.


İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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