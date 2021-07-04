İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar

İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın yapan polis ekiplerini gören grup, binanın ikinci katından aşağıya atlayarak kaçtı.

Güngören'de sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın yapan polis ekiplerini gören grup, binanın ikinci katından aşağıya atlayarak kaçtı. İlginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Güngören Gençosman Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir kıraathanenin açık olduğunu ihbarını aldı. İhbar üzerine işyerine baskın düzenleyen polis ekiplerinin gören kıraathanedeki bir grup, binanın ikinci katından aşağıya atlamaya başladı. Teker teker atlayan şahıslardan biri yere düşerken, yere düzgün düşmeyi başaran şahıslar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar
İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar
İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı! Veda mektubunu bile yazmış
Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı! Veda mektubunu bile yazmış
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola İbrahim Selim Kerem Kamışlı Armağan Çağlayan
Spor Diego Costa Metin Oktay Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da polis baskınında ilginç anlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:31:39. #1.14#

title