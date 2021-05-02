Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.

Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.

Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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