İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 kritik isim yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı 2 teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

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