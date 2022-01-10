İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 kritik isim yakalandı - Haberler
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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 kritik isim yakalandı

İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 kritik isim yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı 2 teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

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