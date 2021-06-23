İstanbul'da PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi
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İstanbul'da PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi

İstanbul'da PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik belirli adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.T ve G.Y. adlı şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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