İstanbul'da PKK operasyonu; 8 gözaltı (1) - Haberler
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İstanbul'da PKK operasyonu; 8 gözaltı (1)

İstanbul'da PKK operasyonu; 8 gözaltı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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