İstanbul'da PKK operasyonu; 8 gözaltı (1)
İSTANBUL'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi.
İSTANBUL'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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