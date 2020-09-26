İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
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İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

26.09.2020 05:29 | Son Güncelleme: 26.09.2020 05:41

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler Şüpheli şahsın gözaltına alınması İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı Gözaltına alınan şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş...

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler

Şüpheli şahsın gözaltına alınması İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtildi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentin farklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi.

Şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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