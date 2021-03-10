İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

10.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:57
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

Ali Çağlar TİNBEK / İSTANBUL DHA İSTANBUL'da 9 ilçede PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Çağlar TİNBEK/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da 9 ilçede PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda çok sayıda döküman ve dijital materyallere el konulurken, operasyon anları kameraya yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde Sancaktepe'de ele geçirilen patlayıcı malzemeler üzerinde parmak izi eşleşen şüpheliler ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İstanbul'da bugün  9 ilçede 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca "Bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

(Fotoğraf)


İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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