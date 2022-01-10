İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Haberler
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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını

organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

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