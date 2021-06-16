İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI
İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik İstanbul'da 5 ilçede 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı