İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik İstanbul'da 5 ilçede 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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