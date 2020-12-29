İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
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İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

29.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:03

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden, bulundukları bölgelerde çevreye korsan gösteri yapmaları için baskı yapıp örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Dün gece TEM Şube ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları değerlendirilen şüpheliler ile PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) saflarında faaliyet yürütenlere korsan gösteri yapma konusunda baskı uygulayan 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kent genelinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesine getirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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