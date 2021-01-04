İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
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İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

04.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:13
İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Örgüt propagandası yaptığı belirtilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Kendilerine örgüt propagandası yapıldığı ve kırsal alana katılım yapmaları konusunda baskı yapıldığını söyleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Kişilerin ihbar ve alınan ifadelerinin ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 31 Aralık günü düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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