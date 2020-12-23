İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

23.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:35

- İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

- İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, örgütün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar PKK/KCK adına faaliyet gösteren bazı şüphelileri tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 4 ilçede daha önceden tespit edilen 5 farklı adrese özel harekat timleriyle birlikte operasyon düzenleyen TEM ekipleri, aranan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 PKK üyesinin, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:35:36. #1.14#
title