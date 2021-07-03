İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
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İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı

İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında Azınlıklar ve İnanç komisyonu adıyla faaliyet yürüttüğü teknik takip ile tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararına ilişkin İstanbul merkezli 5 ilde, 31 adreste kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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