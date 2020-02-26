İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU : 10 KİŞİ 10 KİLOGRAM PATLAYICI İLE YAKALANDI

26.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:56

İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte A.H., H.H., M.H., S.H., G.H., F.H., B.C., M.A. gözaltına alındı.Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular ele geçirildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü: ----------ele geçirilenler

-Teröristlerin fotoğrafı

Kaynak: DHA