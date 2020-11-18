İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

18.11.2020 02:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 03:05
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 adet de tabanca ele geçirildi. 

Terörle Mücadele Ekipleri Sultanbeyli'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gelen ekipleri adreste arama yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Buradaki çalışmaların ardından bir kişi gözaltına alındı.


- İstanbul
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu 11 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can Berk Oktay Deniz Seki Özcan Deniz
Spor Samatta Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Kasım Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 03:04:54. #1.14#
title