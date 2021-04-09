İstanbul'da PKK/KCK adına eylemleri organize eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına eylemlere katılan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına eylemlere katılan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK adına hakkında korsan gösteri ve eylemlere katıldığı ve organize ettiği istihbaratı alınan H.K. adlı bir şüpheli ile ilgili çalışma başlattı. Örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen zanlının yakalanması için bu sabaha karşı Şişli'de bir adrese baskın düzenleyen polis, örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının polisteki ifade işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı