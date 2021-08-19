İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şahıs Esenler'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şahıs Esenler'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'de bir adrese, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üçü de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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