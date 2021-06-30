İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
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İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı.

KARTAL'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, çocuğu köpeğin ağzından yaklaşık 1 dakika sonra kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren bir kişi, köpeğe hakim olamadı. Sahibini sürükleyen köpek, sokakta top oynayan 10 yaşlarında bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi.

İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İSTANBUL'DA PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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