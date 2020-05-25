İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada
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İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada

İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada Seyrantepe'de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek sokak köpeğine saldırdı Sokak köpeğinin yaralandığı olayda köpekler tazyikli su sıkılınca ayrıldı Seyrantepe'de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı.

25.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:07

İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada

Seyrantepe'de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek sokak köpeğine saldırdı

Sokak köpeğinin yaralandığı olayda köpekler tazyikli su sıkılınca ayrıldı

İSTANBUL - Seyrantepe'de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı. Köpeğin yaralandığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında akşam saatlerinde Kağıthane Seyrantepe Oto Sanayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayideki bir oto yıkamacı beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı. Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı. Olayın ardından köpekler birbirlerinden uzaklaştırılırken, sokak köpeği ise hafif şekilde yaralandı. Veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların korku yaşadığı olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Ağız bölgelerinden tutarak birbirlerini çektiler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Ufuk Yılmaz, "Biz dışarıda otururken sesler gelmeye başladı. Baktığımızda biri pitbull cinsi iki köpek birbirine girmişti. Neyse ki oto yıkamanın sahibi kendi köpeğinin çekti, kurtarmaya çalışırken su sıktı. Elinden gelen her şeyi denedi, en sonunda kendi çabasıyla ayırdı. Köpekte hiçbir şey yoktu ama gece veterinere götürdük. Sağ salim problemsiz bir şekilde olayı hallettik. Ortada kışkırtma tarzı bir şeyde yoktu. Köpekler yavruydu, ağız bölgelerinden tutarak birbirlerini çektiler. Olaydan sonra köpeği alıp evine götürdü artık orada bakıyor" dedi.

İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada

Kaynak: İHA

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