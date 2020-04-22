İstanbul'da pide fiyatlarına zam yapılmayacak
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İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

İstanbul'da pide fiyatlarına zam yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ramazan pidelerine zam yapılmayacağını, fiyat ve gramajda değişiklik olmayacağını bildirdi.

22.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:28
İstanbul'da pide fiyatlarına zam yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ramazan pidelerine zam yapılmayacağını, fiyat ve gramajda değişiklik olmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, pide fiyatlarıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla toplantı düzenledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Valilik binasında gerc¸ekles¸en toplantıda yaptığı konuşmada, "Ramazan pidelerimizin niteligˆi, tu¨ru¨, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylas¸mak istedik. Oda bas¸kanlarımıza, bu¨tu¨n fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almıs¸ oldukları bu karardan dolayı tekrar tes¸ekku¨r ediyorum. I·yi gu¨nler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fiyat tarifesine göre 350 gram pide 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pide 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pide 4 lira, 500 gram pide 4,5 lira, 1 kilogram pide 9 lira, 300 gram kombine/tünel pidesi ise 2,5 liraya satışa sunulacak.

Fırınlardaki üretim iftardan 2 saat önce sonlandırılacak

Ramazan pidesi ve ekmek satıs¸ı, ramazan su¨resince iftar saati ve hemen o¨ncesinde olus¸abilecek kuyruklar ve yogˆunlugˆun olus¸turacagˆı bulas¸ riskinin o¨nlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek u¨retimi ile o¨zel siparis¸ alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide), iftardan 2 saat o¨nce sonlandırılacak.

İftar saatlerinden sonra ise fırınlarda u¨retim, satıs¸ ve digˆer hazırlık is¸lemleri devam edecek.

Kaynak: AA

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