İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU
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İstanbul, DHA, Yerel

İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU

istanbul DHAİstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak.

22.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:09
İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU

istanbul DHA

İstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.İstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.


Kaynak: DHA

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