İstanbul'da pide fiyatları belli oldu İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL'den satılacak.

İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL'den satılacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz" İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA