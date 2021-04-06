İstanbul'da pide fiyatları açıklandı
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İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından pide fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, kentte, 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liraydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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