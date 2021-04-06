İstanbul'da pide fiyatları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Fırıncılar Odası'nın görüşmesi sonrası bu yılın pide fiyatları açıklandı.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide fiyatları şöyle açıklandı: 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liradan, 365 gram yumurtalı pide ise 5 liradan satışa sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Dilan Çıtak Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da pide fiyatları açıklandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:15:15. #1.16#
title