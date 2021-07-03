"İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesiyle tiyatro oyunları sahne alacak
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"İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesiyle tiyatro oyunları sahne alacak

'İstanbul'da Perdeler Kapanmasın' projesiyle tiyatro oyunları sahne alacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesiyle, sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçıları seyircisiyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesiyle, sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçıları seyircisiyle buluşuyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle 129'u yetişkin, 101'i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

Proje kapsamında 4 Temmuz'da Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı'nda, 10-11 Temmuz'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde saat 19.00 ve 21.30'da açıkhava oyunları sahnelenecek.

Farklı İBB Kültür Merkezi'nde 10-11 Temmuz'da başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz'da yeniden başlayıp 22 Ağustos'a kadar hafta sonları devam edecek.

Tiyatroseverlerin, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacağı etkinlikte ise 15-25 Temmuz tarihleri arasında her gün iki farklı oyun olmak üzere toplamda 22 yayın, YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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