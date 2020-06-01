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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO, verilerine göre 2020 Mayıs ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16,, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 oranında arttı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
01.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:19

İTO, verilerine göre 2020 Mayıs ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16,, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 oranında arttı.

2020 Mayıs ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 oranında arttı.

2019 Mayıs ayına göre 2020 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma Harcamalarında 9,39, Giyim Harcamalarında yüzde 7,77, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 3,61, Konut harcamalarında yüzde 2,70, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,99, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,85, Gıda Harcamalarında yüzde 0,81 ve Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış görülDÜ.

Mayıs 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 21,06, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,61, Mensucat Grubunda yüzde 0,45 artış, Madenler Grubunda ise yüzde -1,00, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde -0,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -0,72 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde -0,48 azalış görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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