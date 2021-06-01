İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyatlar ise yüzde 2,27 oranında arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyatlar ise yüzde 2,27 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2021 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mayıs ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,27 oranında arttı.

2020 Mayıs ayına göre 2021 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,78, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 19,03 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2021'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 7,49, Ev Eşyaları Harcamalarında yüzde 4,81, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2,40, Gıda Harcamalarında yüzde 1,37, Konut Harcamalarında yüzde 0,39, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,43 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Mayıs 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,34, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,05, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,95, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,23, Madenler Grubunda yüzde 1,11, Mensucat Grubunda yüzde 0,74, artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -2,09, azalış görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mayıs ayında marketler ile üretici arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere çıktı
Mayıs ayında marketler ile üretici arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere çıktı
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fatma Şahin Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Beren Saat
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:30:39. #1.13#

title