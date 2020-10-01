İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1.47 arttı
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İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1.47 arttı

01.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:37
İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1.47 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de aylık bazda yüzde 1.47 ve yıllık bazda yüzde 11.6 yükseldi.

İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de aylık bazda yüzde 1.47 ve yıllık bazda yüzde 11.6 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, toptan eşya fiyatları da, Eylül'de aylık bazda yüzde 2.62 ve yıllık bazda da yüzde 13.40 arttı.

İTO verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.Toptan fiyatlarda da Eylül'de aylık bazda;madenler grubunda yüzde 8.71,işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5.24, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.28,inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.99 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 9.06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.27 azalış olurken,mensucat grubunda fiyat hareketi olmadı. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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