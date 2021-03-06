İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
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İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

06.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:11
İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

Ülke genelinde akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Ülke genelinde akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine kadar ulaştı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 08 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi trafik uygulaması verilerine göre megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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