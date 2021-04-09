İstanbul'da pazar gününden sonra hava ısınıyor
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İstanbul'da pazar gününden sonra hava ısınıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da pazar gününden sonra hava ısınıyor

İSTANBUL'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek.

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İSTANBUL'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 dereye ulaşacak.

İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklığı artıyor. Pazar gününden itibaren hava ısınmaya başlayacak. Hafta ortası sıcaklığın 20 dereceye ulaşması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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