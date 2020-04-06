İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.

Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.

Murat Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA