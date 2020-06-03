İstanbul'da parmağını sıkıştıran küçük kıza maket bıçaklı müdahale
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İstanbul'da parmağını sıkıştıran küçük kıza maket bıçaklı müdahale

İstanbul'da parmağını sıkıştıran küçük kıza maket bıçaklı müdahale Başakşehir'de klipsi parmağına sıkıştıran küçük kıza maket bıçağıyla müdahale edildi Başakşehir'de oyun oynayan küçük kız parmağını yerde bulduğu plastik kelepçeye sıkıştırdı.

03.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:42

İstanbul'da parmağını sıkıştıran küçük kıza maket bıçaklı müdahale

Başakşehir'de klipsi parmağına sıkıştıran küçük kıza maket bıçağıyla müdahale edildi

İSTANBUL - Başakşehir'de oyun oynayan küçük kız parmağını yerde bulduğu plastik kelepçeye sıkıştırdı. Acı içerisinde ağlayan küçük kıza oradaki vatandaşlar maket bıçağıyla müdahale etti. Müdahale ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Altınşehir'de geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda 6 yaşındaki Hazal Turgut, oyun oynarken parmağını yerde bulduğu plastik kelepçeye sıkıştırdı. Küçük kızın acı içerisinde ağlamaya başlaması üzerine orada bulunan Kadir Dağ isimli vatandaş minik Hazal'ı yanına alarak teselli etmeye çalıştı. Eline maket bıçağı alan Vahap Moroğlu ise küçük kızın parmağındaki klipse müdahale etmeye başladı. Dikkatli bir şekilde yapılan müdahale sonucunda Hazal'ın parmağındaki plastik kelepçe kesildi. Küçük kızın annesi ve kendisi rahat bir nefes aldı. Müdahale ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da parmağını sıkıştıran küçük kıza maket bıçaklı müdahale

Kaynak: İHA

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