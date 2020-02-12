: İstanbul'da park yeri tartışmasında korku dolu anlar

12.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:47

İstanbul DHA - İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu