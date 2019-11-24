İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı
İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
24.11.2019 05:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 05:38
İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı