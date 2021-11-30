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Park halindeki panelvan yandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Park halindeki panelvan yandı

İstanbul'da, Fatih ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Fatih ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hacı Kadın mahallesi Hızırbey Cami sokakta park halinde bulunan 34 BH 781 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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