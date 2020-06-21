İstanbul'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
21.06.2020 06:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 06:54

Üsküdar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesi'nde park halinde bulunan 59 AY 477 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, maskeli bir kişinin otomobili yaktığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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