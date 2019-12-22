İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 05:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 05:36
İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

'un ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi'nde park halindeki 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Pelin Çil yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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