Park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde, kontrolden çıkıp iki araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki 16 YS 878 plakalı otomobil, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Serkan A. ile beraberindeki Uygar G. ve Rahmi D. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Deniz Bektaş, "İki araç yukardan geliyordu, minibüsle beraber. Bunlar minibüsü sollayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenerek bu minibüse vurdu. Zikzak çize çize aşağı indiler. Bir yolcu arabadan fırladı." diye konuştu.