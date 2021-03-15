Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

15.03.2021 01:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:04

Son dakika haber... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi -Beyoğlu'nda pansiyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü -Yangın dumanından etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi Beyoğlu'nda turistlerin kaldığı pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

-Beyoğlu'nda pansiyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

-Yangın dumanından etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda turistlerin kaldığı pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangından etkilenen 3 kişiyi de ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta edildi.

Yangın saat 01.00'da Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pansiyonda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören pansiyon sakinleri kendilerini dışarı attılar. Çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pansiyon katlarında kalanları tahliye ettiler. Dışarı çıkan turistlerin olayın şokunu atlatamadıkları görüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye de ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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