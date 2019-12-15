İstanbul'da panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İstanbul'da panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.12.2019 06:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:48
İstanbul'da panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eyüpsultan'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

uyruklu Ramil B'nin kullandığı 34 VS 6714 plakalı panelvan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Kadıköy istikametinde aynı yönde ilerleyen Cengiz Büyük yönetimindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan panelvan sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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