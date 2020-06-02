İstanbul'da panelvan odunluğa girdi: 1 yaralı
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İstanbul'da panelvan odunluğa girdi: 1 yaralı

Silivri'de, yol kenarındaki odunluğa çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da panelvan odunluğa girdi: 1 yaralı
02.06.2020 01:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:57

Silivri'de, yol kenarındaki odunluğa çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi Lozan Sokak'ta, 34 KA 9960 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki odunluğa çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Serdar B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından araç, olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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