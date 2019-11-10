İstanbul'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

10.11.2019 02:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:32

İstanbul Sarıyer'de, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Osman Mat yönetimindeki 34 VGF 84 plakalı panelvan, Katar Caddesi Reşitpaşa mevkisinde, Bülent Turan'ın kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA