İstanbul'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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İstanbul'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
09.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:15

İstanbul Maltepe'de kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, D-100 kara yolu Altayçeşme mevkisinde bariyere çarptıktan sonra aynı yönde giden, sürücüsününün kimliği belirlenemeyen 34 HF 4306 plakalı su taşıyan panelvanla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.

Panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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