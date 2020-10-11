İstanbul'da pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında hava kirliliği yüzde 39 arttı

İstanbul'da hava kirliliği oranı, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri dönemi öncesi ve sonrasıyla karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı. Pandemi salgını tedbirleri çerçevesinde vatandaşların evde kalması, İstanbul'da bir dönem hava kirliliğini azalttı. Bu durum ise kentteki havanın kalitesini iyileştirdi ve kirliliğin azalmasına neden oldu.

Normalleşmeyle beraber insanların etkinliğinin yeniden fazlalaşması hava kirliliğinin artmasına yol açtı. Her yıl yaz aylarında azalan hava kirliliği, bu yaz arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, geçmiş yılların aynı dönem oranlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı.

"1 HAZİRAN'DAN SONRA HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ ARTMAYA BAŞLADI"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, şehirlerde hava kirliliğini etkileyen birçok etmen olduğunu söyledi. Şehirlerin hava kirliliği oranının yıl içinde değiştiğini belirten Toros, "Genellikle hava kirliliği oranı kışın daha fazla, yazın daha az olmaktadır." diye konuştu.

"HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE MİLYONLARCA İNSAN ÖLÜYOR"

Toros, hava kirliliğinin dünyadaki en önemli sorunlardan biri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti "Hava kirliliği nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizi de etkileyen salgın nedeniyle insanların bir dönem dışarıdaki etkinlikleri azaldı. İnsanlar evde vakit geçirince hava kirliliği de azaldı. 1 Haziran'dan sonra hava kirliliği değerleri normalleşme süreciyle birlikte yine artmaya başladı. Çünkü bu dönemde insanların etkinliği arttı.

"BU YAZ HAVA KİRLİLİĞİ ORANI ARTTI"

Geçmiş yıllardaki verilere göre yaz aylarında hava kirliliği oranı az durumdaydı. Bu yaz ise hava kirliliği oranı arttı. İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, salgın tedbirleri dönemi ve sonrasıyla, geçen yılların aynı dönemleri ile karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı."

HAVA KİRLİLİĞİN EN ÇOK OLDUĞU İLÇE KADIKÖY OLDU

İstanbul'da hava kirliliği oranlarının ilçeden ilçeye farklılık gösterdiğini dile getiren Toros, "İstanbul'un ilçelerinde hava kirliliği oranı en çok Kadıköy'de, en az Başakşehir'de azaldı." diye konuştu. Toros, havanın kalitesinin iyi olmasının insan sağlığı açısından önemli olduğunu, kalitenin iyileştirilmesi için kaynakların verimli ve idareli kullanılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer