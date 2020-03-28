İstanbul'da pandemi kurulu toplandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul

İstanbul'da pandemi kurulu toplandı

İstanbul'da pandemi kurulu toplandı Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:33
İstanbul'da pandemi kurulu toplandı

İstanbul'da pandemi kurulu toplandı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmuştu. Erdoğan, tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacağını da belirtmişti. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Vali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Korona virüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz" dedi.

İstanbul'da pandemi kurulu toplandı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da pandemi kurulu toplandı

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