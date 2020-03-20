İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış Kamu kuruluşlarına yardımcı olmak için kendileri otobüslerini dezenfekte ediyor El dezenfektanları araçların demir başları kabul edildi İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüsleri şoförleri, kamu kurum ve kuruluşlarının...

20.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:48
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

Kamu kuruluşlarına yardımcı olmak için kendileri otobüslerini dezenfekte ediyor

El dezenfektanları araçların demir başları kabul edildi

İSTANBUL - İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüsleri şoförleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullandıkları otobüsleri yeni tip korona virüse karşı kendileri dezenfekte etti. Ayrıca araçlara el dezenfektanı konularak, demirbaş ilan edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Kovid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul'da bulunan özel halk otobüsleri şoförleri de virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Otobüs şoförleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullandıkları otobüsleri yeni tip korona virüse karşı kendileri dezenfekte etti.

Durakta son yolcu indikten sonra gerçekleştirilen dezenfekte işleminde otobüsün her bir tarafı elden geçirildi. Öte yandan virüse karşı otobüslerin girişine el dezenfektanı konuldu.

"Sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıyacağız"

Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız yaptığı açıklamada, "Öncelikle sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Onları alkışlıyorum. Biz de bundan sonra sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıyacağız. Onların emekleri çok büyük. Onlar olmadan bu işin üstesinden kalkmamız çok zor. Şuana kadar araçlarımız eksiksiz çalışıyor. Biz de taşın altına elimizi koyduk. Bu günleri atlatacağız. Araçlarımız el dezenfektanı koyduk. 7-24 orada kalacak. Bu süreci el birliği ile atlatacağı. Bunlar sabit demirbaş oldu. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şoförlerimiz her son durakta bu çalışmayı yapacak. Daha sonra kuru bezle ıslak yerleri kurulayacak" açıklamasında bulundu.

Bir şoför ise, "Her son durakta otobüslerimizi dezenfekte ediyoruz. Vatandaşımızı elle tutunduğu her alanı temizliyoruz. Şuanda da temizliğimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

Kaynak: İHA

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İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

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