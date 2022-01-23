İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi - Haberler
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İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi

İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verildiğini belirtti.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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