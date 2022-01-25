İstanbul'da özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak - Haberler
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İstanbul'da özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'da özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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